Сколько денег в ОРЛО выделяют «одиноким» матерям и отцам: названы цифры

Размер пособия может быть назначен в пределах от 1 800 рублей до 7 885 рублей на одного ребенка

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В «ЛНР» был разработан «порядок» назначения, а также выплаты ежемесячного пособия одиноким матерям или отцам. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение так называемого, «минсоцполитики ЛНР».

Стало известно, что размер денежного пособия может быть назначен в пределах от 1 800 рублей до 7 885 рублей. Все зависит от доходов семьи.

«Ежемесячное пособие исчисляется как разница между минимальным размером оплаты труда „ЛНР“ (10 245 руб.) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячного пособия, но не может быть выше максимального и ниже минимального размеров ежемесячного пособия (от 1 800 руб. до 7 885 руб», — подчеркнули в «ведомстве».

Ранее сообщалось, что в Украину вчера вечером, 10 февраля, прибыли еще два военно-транспортных самолета с военной помощью от правительства Соединенных Штатов Америки.