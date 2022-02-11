Общество

В Украину прибыли тонны новой военной помощи от США

Общий вес этой военной помощи составил около 130 т

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В Украину вчера вечером, 10 февраля, прибыли еще два военно-транспортных самолета с военной помощью от правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Общий вес данной военной помощи от США составил около 130 тонн. Министр подчеркнул, что это уже пятнадцатый самолет помощи от американского правительства общим весом более 1200 тонн.

«Еще две „птички“ с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другая военная амуниция для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, которую сегодня доставили, составляет около 130 тонн. Дальше будет», — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что «правительство ДНР» не пойдет на открытие пунктов пропуска с подконтрольной Украине частью Донбасса до нормализации эпидемиологической ситуации на территории украинского государства.

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