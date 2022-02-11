В Украине ввели ограничения на покупку лекарств: что нужно знать

После запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов

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Уже с апреля 2022 года на территории украинского государства будут введены ограничения на покупку антибиотиков. Отныне купить их будет возможно лишь при наличии е-рецепта. Об этом сообщает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает УРА-Информ.

«Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующий этап — запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты», — отметил Карчевич.

В правительстве уточнили, что такие меры были приняты в рамках борьбы с самолечением, ведь в результате может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

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