Экономика

Шмыгаль анонсировал повышенные пенсии: кто будет получать

Премьер-минстр Денис Шмышаль 5 сентября на своей странице в социальной сети анонсировал радостную новость для граждан Украины о повышенных пенсиях. А также разъяснил кого это коснется и насколько увеличатся эти выплаты.

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Об этой информации сообщило Gordonua.COM , передает «УРА Информ».

Данное повышение пенсий анонсировано для чернобыльцев, которые имеют инвалидность, сказал Шмыгаль. Речь идёт о почти 36 тысяч человек, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, и вследствие чего получили инвалидность, сказал он. Им сделают пересчёт пенсий уже в ближайшее время.

«Данное решение Верховная рада приняла на этой неделе. Если брать средний размер увеличения выплат, то он составит более 2300 грн.

На сайте Кабинета министров есть информация что пенсии для чернобыльцев по инвалидности, стали больше с июля 2021 года на сумму от 3700 грн 3-я группа инвалидности) и до 6000грн (2-я группа инвалидности). Напоминаем, Украинцы будут получать по две пенсии: министр финансов сказал, кто может рассчитывать на выплаты

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