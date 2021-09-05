Песков сделал заявление о встрече Путина и Зеленского: что решили в Кремле

Из слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо исправлять ситуацию с отношениями, в которых сейчас находятся Россия и Украина.

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Об этой информации сообщило Donpress.COM , передает «УРА Информ».

Он сообщает, что если говорить о готовности президента Росси Владимира Путина, то он готов. И признаёт, что взаимоотношения, действительно, никуда не годятся и нужно работать над ними взаимно.

Вместе с этим, Песков сказал, что Кремль пока не видит аналогичных заявлений со стороны Киева.

Ещё, предупредил, пресс-секретарь если президенты двух стран и встретятся, то вопрос Крыма не должен быть на повестке дня.

Со слов, Пескова, президент РФ Владимир Путин выразил готовность к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы дальше идти по одному пути «восстановления» отношений между странами.

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