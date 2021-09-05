Общество

Запад отправил на Донбасс особый груз: СМИ раскрыли, что везут 130 грузовиков для жителей ОРДЛО

Швейцарское посольство в Украине решило сообщить о том, что представители ЕС решили подарить людям, оказавшихся в оккупации сепаратистов из «Л/ДНР». Как оказалось, в Европе отправили целых 130 грузовых автомобилей, где присутствует особенный груз.

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Об этой информации сообщили в официальной странице посольства в «Твиттере», передает «УРА Информ».

Отмечается, что речь идет о гуманитарной помощи, в которой, как известно, часто нуждаются жители ОРДЛО.

«На сегодняшний день 1 из 4-х больших конвоев Швейцарского государства с гуманитарной помощью сумел перечь линию соприкосновения. В данный момент направляется в Донецк», — сказано в сообщении ведомства.

Что примечательно, по информации посольства, в данный момент прошла 13-я, и при этом самая крупная партия гумпомощи из всех тех, которые государство когда-то отправляло в ОРДО.

«Грузовики везут химикаты, благодаря которым будет возможно очищать водные ресурсы. Так же имеется полтора миллиона тестов на антиген COVID-19. Кроме того, наличествуют и 30 аппаратов ИВЛ», — сказано в сообщении.

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