Пенсии в Украине
Экономика

Украинцы будут получать по две пенсии: министр финансов сказал, кто может рассчитывать на выплаты

Эту информацию озвучил министр финансов Сергей Марченко во время Украинского финансового форума 2021.

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Об этой информации сообщило Obozrevatel.COM,  передает Ura-inform.

Как сообщил политик, Министерство финансов на данный момент принимает участие в подготовке реформы. Речь идёт, пояснил министр, о запуске нового уровня пенсионной реформы, после чего украинские граждане будут иметь возможность получать две пенсии.

Озвученную политиком реформу планируют ввести с 2023-2024 года. После её внедрения, сказал Марченко, украинские пенсионеры могут получить уже две пенсии-солидарную и накопительную.

То есть украинцы при выходе на пенсию смогут получать дополнительную выплату от государства, пояснил министр. Так же он добавил, что при успешной реализации проекта, эти две выплаты смогут обеспечить достойный уровень жизни людей после прекращения трудовой деятельности

Так же Марченко сказал, что украинскому населению пора со временем забывать, что «государство им что-то должно», только они сами имея свои накопления, создадут блага для себя.

Напомним ранее сообщалось, Украинцы могут получить новые пенсии: стало известно, какое решение готовят власти

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