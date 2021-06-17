Экономика

Повышением стоимости коммунальных услуг в ОРДЛО: Пушилин прокомментировал ситуацию

«Правительство республики» еще не представило свое видение по этому вопросу

Время чтения: 33 Секунд

На территориях временно оккупированного Донбасса существует острая необходимость в повышении тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Мы только вот в последние годы начали минимально поднимать стоимость коммунальных услуг. Но эти повышения незначительные, стоимость несоизмеримо ниже, чем у наших соседей. Про ситуацию с коммунальными услугами на Украине я вообще молчу, мы ориентируемся на Россию. И то сравнивать тоже нельзя. Нам сначала нужно поработать над доходами граждан, а потом уже о полноценной оплате коммунальных услуг по выверенным ценам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных территорий Донбасса проведение в мае массовых «республиканских» мероприятий привело к росту заболеваемости пневмонией нового типа. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В Ботсване шахтеры выкопали гигантский алмаз

Камень весит 1098 карат

Пушилин обещает зарплаты жителям ОРДЛО, как в Ростовской области

В каждый из этапов пенсионные выплаты будут увеличиваться в среднем на 20%

В ЕС согласовали санкции против Беларуси

Все из-за ситуации с самолетом Ryanair

В ОРДО повысят минимальную зарплату: что обещают «власти»

Точной даты повышения выплат неизвестна

У предприятий «ЛДНР» появился новый инвестор: Пушилин рассказал, кто это

Решением проблем с финансами на «национализированных» предприятиях в оккупированном Донецке займется российский предприниматель

Жители ОРДЛО возмущены ростом цен: что подорожало на этот раз

Все строй материалы вслед за продуктам подорожали в 3−5 раз

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap