Повышением стоимости коммунальных услуг в ОРДЛО: Пушилин прокомментировал ситуацию

«Правительство республики» еще не представило свое видение по этому вопросу

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На территориях временно оккупированного Донбасса существует острая необходимость в повышении тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Мы только вот в последние годы начали минимально поднимать стоимость коммунальных услуг. Но эти повышения незначительные, стоимость несоизмеримо ниже, чем у наших соседей. Про ситуацию с коммунальными услугами на Украине я вообще молчу, мы ориентируемся на Россию. И то сравнивать тоже нельзя. Нам сначала нужно поработать над доходами граждан, а потом уже о полноценной оплате коммунальных услуг по выверенным ценам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированных территорий Донбасса проведение в мае массовых «республиканских» мероприятий привело к росту заболеваемости пневмонией нового типа.