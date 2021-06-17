Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией: нам позвонил Зеленский

Украина одолела своего соперника со счетом 2:1

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал победный результат в матче против команды Северной Македонии на чемпионате Европы.

Напомним, что сборная Украины переиграла своего соперника со счетом 2:1. При этом полузащитник украинцев Руслан Малиновский не реализовал пенальти в концовке основного времени. Шевченко после матча отметил, что команду поздравил также и президент Украины Владимир Зеленский, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

«В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве. В раздевалку нам еще позвонил президент Владимир Зеленский – поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас», — заявил тренер.

Шевченко добавил, что команда провела два хороших тайма, но была некая нервозность. Он отметил, что у футболистов было достаточно моментов, чтобы «закрыть» игру, но они их не реализовали.

Напомним, что в составе Украины отличились Ярмоленко и Яремчук.