«Пришлось снова открыть ковидные базы»: в ОРДЛО осложнилась ситуация с коронавирусом

В самый пиковый момент было открыто 39 ковидных баз

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На территории временно оккупированных территорий Донбасса проведение в мае массовых «республиканских» мероприятий привело к росту заболеваемости пневмонией нового типа. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Нам пришлось снова открыть ковидные базы, которые мы закрыли до этого. У нас в самый пиковый момент было открыто 39 ковидных баз, потом мы их сократили до 19, а все остальные медицинские учреждения перешли к обычному режиму работы. За майские праздники число ковидных баз увеличили до 29. Сейчас цифра пока остается такая. Посмотрим, как будут дальше развиваться события», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки подтвердили еще 1188 новых случаев коронавирусной пневмонии нового поколения.