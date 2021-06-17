Политика

Путин готов ко встрече с Зеленским, — Песков

Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о своей готовности встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам лично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока никаких конкретных шагов в сторону организации встречи предпринято не было», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин назвал главу Белого дома Джо Байдена профессионалом. Также он заявил, что образ главы США, нарисованный в прессе, не соответствует действительности. 

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