Экономика

У предприятий «ЛДНР» появился новый инвестор: Пушилин рассказал, кто это

Решением проблем с финансами на «национализированных» предприятиях в оккупированном Донецке займется российский предприниматель

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Решением проблем с финансами на «национализированных» предприятиях в оккупированном Донецке займется российский предприниматель Евгений Юрченко. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина, передает УРА-Информ.

«Решение накопившихся экономических проблем на предприятиях ДНР возьмет на себя российский предприниматель Евгений Юрченко. Привлечение крупного инвестора из России с луганскими корнями является решением Дениса Пушилина», — отметил в «ведомстве».

Ранее сообщалось, что возможность электронного голосования жителей ОРЛДО, которые имеют паспорта РФ, на выборах в Госдуму активно обсуждается.

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