Политика

Электронное голосование на выборах в Госдуму для жителей ОРДЛО: Пушилин рассказал о возможностях

Сохранится возможность очного голосования в Ростовской области.

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Возможность электронного голосования жителей ОРЛДО, которые имеют паспорта РФ, на выборах в Госдуму активно обсуждается. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Делаем все возможное, чтобы конституционные права граждан России, проживающих на территории Донбасса, были соблюдены. Механизмы сейчас находятся в активной фазе обсуждения. Также будут предусмотрены варианты проголосовать на территории Донбасса в электронном формате, каким это образом будет сделано, детали чуть позже. В электронном виде сейчас обсуждается наиболее активно», — отметил он в своем интервью.

При этом, для жителей ОРДЛО, по словам «главы ДНР» сохранится возможность очного голосования в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз поднял тему международного сообщения «республики». Он заявил, что вот-вот стартуют поезда на полуостров Крым.

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