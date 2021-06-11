Политика

«Это была воля Путина»: стало известно, как Кремль сорвал договоренности по Донбассу

Первый документ был подписан пятого сентября 2014 года

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Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, каким образом были подписаны Минские соглашения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Порошенко.

Первый документ, как отметил Порошенко, был подписан пятого сентября 2014 года, а второй подписали 19 сентября, третий — 12 февраля 2015 года.

«Они называются мирный план президента Порошенко. На какое время он был рассчитан? От 5 сентября должен был исчерпаться 5 декабря, когда должны были быть выполнены все пункты: выведены российские войска, разоружены незаконные вооруженные формирования, проведены по украинскому законодательству при участии украинских политических партий выборы», — отметил пятый президент государства.

Правительство РФ после этого пошло на хитрость, как считает Порошенко.

«Когда Путин сорвал это, объявив незаконные, фейковые выборы в ноябре, конечно, у меня тогда с ним был разговор. Он тогда ссылался на то, что это воля жителей оккупированного Донбасса. На самом деле это была воля Путина, которую трансформировал Сурков. Конечно, тогда это требовало определенной модернизации. Мы подготовили документ от 11 февраля, который предусматривал компонент безопасности, на согласование которого потратили 19 часов бессонной ночи, это прекращение огня. Путин всем заявил, что окружено 10 тысяч украинских войск», — добавил он.

Ранее сообщалось, что возможность электронного голосования жителей ОРЛДО, которые имеют паспорта РФ, на выборах в Госдуму активно обсуждается.

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