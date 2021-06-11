Общество

В Минздраве спрогнозировали сроки четвертой волны пандемии

Многие украинцы уже переболели

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Уже осенью текущего года будет четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УРА-Информ.

«Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVІD-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени — в начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной», — сообщил он.

Также он добавил, что многие граждане Украины уже переболели пневмонией нового. Также жители Украины начали вакцинироваться. В связи с этим он считает, что четвертая волна пандемии будет слабее, чем предыдущии.

«Те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на территории Украины с начала прививочной кампании было сделано 1 545 019 прививок от коронавирусной пневмонии нового поколения.

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