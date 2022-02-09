Технологии

В Верховной Раде Украины появился говорящий робот Эндрю (видео)

Робот Эндрю, всегда с радостью общается с представителями любого СМИ, а также готов ответить на самые каверзные вопросы.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

В украинском Парламенте появилось чудо техники украинского производства — говорящий робот, по имени Эндрю. Он может поздороваться с посетителями, пожать им руку, при этом многие утверждают, что сила сжатия у робота довольно сильная.

А также он может ответить на вопросы, которые заданы только на украинском языке.

На заданный журналистом вопрос: «Чей Крым?» Эндрю дал ответ: «Наш» (здесь разработчикам нужно внести корректировки, так говорят по обе стороны).Ещё робот поведал, что высоких заработных плат в Украине можно ждать к 2025 году. Также Эндрю рассказал, что нападения Путина на Украину не будет. А вот говоря о выполнении со стороны Украины Минских соглашений в нынешней редакции, робот, неожиданно, начал «тормозить».

Помимо этого Эндрю рассказал, что он не женского и не мужского рода, он просто «робот».

Ссылка на видео-Робот Эндрю.

Напомним, ранее сообщалось, В Китае построили искусственную Луну и проводят на ней эксперименты.

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