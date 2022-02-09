Здоровье

Академик РАН рассказал о двух главных секретах долголетия

Академиком РАН Виктором Тутельяном были названы всего два правила, которого нужно придерживаться в питании, чтобы продлить жизнь.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

С его слов, секрет заключается в том, что по калорийности блюда должны пропорционально соответствовать затраченной энергии человека.

«Важно, чтобы человек получал с пищей то количество энергии, которое он потратил. Чтобы жить долго, физически активно, необходимо придерживаться этого закона. Если человек будет получать меньше — будет худеть, истощаться, а если больше — будет поправляться и приобретать целый букет заболеваний, особенно это коснётся сердечно сосудистой системы», — сказал эксперт.

Так же академик отметил, что помимо этого, потребляемая организмом человека еда должна быть полноценной, а также содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты.

«Организму человека необходимо около 200 химсоединений, чтобы они поступали в наш организм, из них порядка 30-40 являются незаменимыми. Если они есть — человек здоров, нет —  болен», — резюмировал Тутельян.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные озвучили дефицит, какого витамина в 10 раз повышает смертность от коронавируса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Учёные озвучили дефицит, какого витамина в 10 раз повышает смертность от коронавируса￼

Также нехватка данного витамина может являться фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Президент Украины отреагировал на болезнь Эрдогана, обратившись к нему на турецком языке

Глава украинского государства Владимир Зеленский в своём официальном аккаунте в «Твиттер» обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану, который заболел коронавирусом вместе со своей супругой сразу после визита в Украину.

Жители ОРДО возмущены принудительной вакцинацией: «Нарушение прав человека»

Согласно приказу так называемого «министерства здравоохранения ДНР» прививка от коронавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям ОРДО.

Тест на коронавирус: для визита в торговый центр, поездки к родственникам и не только

Планируете в условиях «красной» зоны карантина посетить торгово-развлекательный центр, кинотеатр, санаторий, ресторан или любое другое публичное место?

В Минздраве объяснили когда Омикрон даёт первые симптомы

Чтобы защититься от нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» необходимо сделать три прививки.

Доктор назвал опасный симптом после «Омикрона»: бьёт по сосудам и крови

Главным научным руководителем Общества специалистов профмедицины Сергеем Токаревым было рассказано, с какими опасными симптомами могут столкнуться те, кто переболел «Омикроном».