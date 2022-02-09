Академик РАН рассказал о двух главных секретах долголетия

Академиком РАН Виктором Тутельяном были названы всего два правила, которого нужно придерживаться в питании, чтобы продлить жизнь.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

С его слов, секрет заключается в том, что по калорийности блюда должны пропорционально соответствовать затраченной энергии человека.

«Важно, чтобы человек получал с пищей то количество энергии, которое он потратил. Чтобы жить долго, физически активно, необходимо придерживаться этого закона. Если человек будет получать меньше — будет худеть, истощаться, а если больше — будет поправляться и приобретать целый букет заболеваний, особенно это коснётся сердечно сосудистой системы», — сказал эксперт.

Так же академик отметил, что помимо этого, потребляемая организмом человека еда должна быть полноценной, а также содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты.

«Организму человека необходимо около 200 химсоединений, чтобы они поступали в наш организм, из них порядка 30-40 являются незаменимыми. Если они есть — человек здоров, нет — болен», — резюмировал Тутельян.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные озвучили дефицит, какого витамина в 10 раз повышает смертность от коронавируса.