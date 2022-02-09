Политика

Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского

Один из скандальных представителей фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива оценил, что происходит в последнее время. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский начал действовать весьма возмутительным образом, что указывает на соответствующий план.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале народный депутат отметил, что немало стариков в Украинском государстве умирают голодной смертью. На этом фоне его возмутило то, что Зеленский пообещал людям старше 60 лет при вакцинации смартфон.

«Нанесем удар по болезням и голоду с помощью телефона, Накорми людей, снижай тарифы, увеличивай зарплаты медикам, а не обещай раздавать телефоны. Хотя, все равно и тут соврет. Явный бред и подготовка к фальсификациям следующих выборов посредством онлайн-голосования», — сказал Киева.

В конце же политик добавил, что Зеленский якобы выполнил свои предвыборные обещания: посадил миллиард деревьев, снизил тарифы в два раза.

«Страна полного абсурда, которая управляется дегенератами. Все, нет больше Украины», — заключил Кива.

Напомним, Порошенко передал Зеленскому тайное письмо: стали известны детали.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Генсек НАТО увидел новую угрозу: «Риск атаки России растёт»

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в эфире CNN было заявлено, что вероятность нового полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину повышается.

Порошенко передал Зеленскому тайное письмо: стали известны детали

Пятым президентом Украины Петром Порошенко было передано нынешнему главе украинского государства Владимиру Зеленскому непубличное письмо

Путин дал важное обещание Макрону по Украине: что сказал президент РФ

Путин пообещал не предпринимать новых военный действий в отношении Украины

Особый статус Донбасса: Блинкен допустил готовность Украины 

Общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств

Путин предложил Порошенко «политическое убежище»: екс-президент резко отреагировал

«Несмотря на их серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе», он подтверждает свое предложение

В Украине озвучили наиболее вероятный сценарий провокации РФ

На следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур