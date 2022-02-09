Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского

Один из скандальных представителей фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива оценил, что происходит в последнее время. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский начал действовать весьма возмутительным образом, что указывает на соответствующий план.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале народный депутат отметил, что немало стариков в Украинском государстве умирают голодной смертью. На этом фоне его возмутило то, что Зеленский пообещал людям старше 60 лет при вакцинации смартфон.

«Нанесем удар по болезням и голоду с помощью телефона, Накорми людей, снижай тарифы, увеличивай зарплаты медикам, а не обещай раздавать телефоны. Хотя, все равно и тут соврет. Явный бред и подготовка к фальсификациям следующих выборов посредством онлайн-голосования», — сказал Киева.

В конце же политик добавил, что Зеленский якобы выполнил свои предвыборные обещания: посадил миллиард деревьев, снизил тарифы в два раза.

«Страна полного абсурда, которая управляется дегенератами. Все, нет больше Украины», — заключил Кива.

Напомним, Порошенко передал Зеленскому тайное письмо: стали известны детали.