Усик победил Джошуа в невероятном поединке: украинец выиграл 3 чемпионских пояса

Украинский боксер победил британца по очкам

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Украинец Александр Усик (19-0, 13 нокаутов) блистал в ринге против Энтони Джошуа (24-2, 22 нокаута) и удержал безупречную победу. Украинец победил британского чемпиона и забрал у него пояса в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.

Украинец лучше начал поединок и выглядел с первых минут более увереннее своего соперника. Усик брал раунд за раундом, хотя англичанин и отвечал в некоторых моментах на атаки украинца, более точным был именно Усик, пишет УРА-Информ.

Джошуа пытался прорвать плотную защиту претендента, но все действия были безуспешными. Усик подтвердил свое преимущество в последнем раунде, едва не нокаутировав британца. Однако на это не хватило времени. Финальный гонг спас британца.

После двенадцати раундов у судей не осталось сомнений. Все трое забили в пользу Александра Усика. Украинец сенсационно сбросил с престола Энтони Джошуа и завоевал пояса WBO, WBA и IBF в супертяжелой весовой категории.

Таким образом, Усик стал первым чемпионом в супертяжелом весе после Владимира Кличко.

Ранее свой прогноз на этот бой дал именно бывший менеджер Кличко.