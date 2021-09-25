Политика

Байден поставил Путина на счетчик, дав ему срок от 6 до 12 месяцев — Климкин

Как сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, США сейчас не будут заниматься встречами, переговорами по Донбассу. У них есть более актуальные проблемы и вызовы с которыми Америка столкнулась.

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Об этой информации сообщил 24.segodnya, передает Ura-inform.

«По нормандскому формату нет никаких результатов, а ещё и Меркель, которая была двигателем этого формата уйдёт. Америка столкнулась с вызовами Китая и Афганистана, поэтому им сейчас не о вопросах о Донбассе. По моему мнению, Байден поставил Путина на счётчик и дал ему полгода или год чтобы посмотреть, как он будет себя вести. Выходит, пару месяцев мы будем в ситуации без политического толчка», -сказал Климкин

По мнению экс-чиновника, Минские переговоры остаются в зависимости от того есть ли политическое решение или его нет. Мы на данный момент зашли в тупик, считает Климкин.

«Глава Кремля сделал перезагрузку с одной версии путинизма в другую, какой стимул движет его дальше? Это сможем быть мы, играющие в свою игру, или США, которые будут помогать нам играть в свою игру»,- резюмировал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, Обстановка в Украине накаляется: Погребинский сказал, что происходит в стране

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