Первые слова Усика после победы над Джошуа

Украинский боксер отметил несколько важных моментов

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Украинец Александр Усик поделился своими впечатлениями после победы над британцем Энтони Джошуа за три чемпионских титула в супертяжелой весовой категории.

Сразу после победного боя на ринге украинец рассказал о своей виктории. Напомним, что Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей – 117-112, 116-112 и 115-113, пишет УРА-Информ.

«Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренер привел меня в чувства. Единственное, что я хотел сделать – это прославить господа. Эта победа от него», — заявил Усик.

Также украинец отметил, что именно в этот день 12 лет назад, он сделал предложение своей жене. Он добавил, что хочет отправится домой и побить с детьми, с которыми мало встречался из-за подготовки к этому поединуку. Усик также отметил, что сейчас не думает о реванше.