Спорт

Первые слова Усика после победы над Джошуа

Украинский боксер отметил несколько важных моментов

Время чтения: 48 Секунд

Украинец Александр Усик поделился своими впечатлениями после победы над британцем Энтони Джошуа за три чемпионских титула в супертяжелой весовой категории.

Сразу после победного боя на ринге украинец рассказал о своей виктории. Напомним, что Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей – 117-112, 116-112 и 115-113, пишет УРА-Информ.

«Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренер привел меня в чувства. Единственное, что я хотел сделать – это прославить господа. Эта победа от него», — заявил Усик.

Также украинец отметил, что именно в этот день 12 лет назад, он сделал предложение своей жене. Он добавил, что хочет отправится домой и побить с детьми, с которыми мало встречался из-за подготовки к этому поединуку. Усик также отметил, что сейчас не думает о реванше.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Усик победил Джошуа в невероятном поединке: украинец выиграл 3 чемпионских пояса

Украинский боксер победил британца по очкам

Джошуа — Усик: где смотреть бой

Бой состоится 25 сентября поздно ночью

Бывший менеджер Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бонте ставит на британца

Фаворит Спорт – как делать ставки?

Ставки на спортивные события с каждым годом становятся все более популярными

Зеленский присвоил звание Героя Украины самому титулованному спортсмену Паралимпиады 2020.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с паралимпийцами, чтобы выразить своё восхищение их успехами, назвав каждого из них героем и гордостью страны.

Будет ультиматум: украинский спортсмен Верняев о возможной смене гражданства

Украинский олимпийский чемпион Олег Верняев допустил возможную смену гражданства, если ему не предоставят соответствующие условия для тренировок для подготовки к Олимпиаде -2024.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap