Спорт

Бывший менеджер Кличко дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бонте ставит на британца

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Бернд Бонте, бывший менеджер чемпиона мира Владимира Кличко, который будет комментировать для немецкого DAZN субботний бой между Энтони Джошуа (24-1, 21 нокаут) с Александром Усиком (18-0, 13 нокаутом), поделился своим мнением относительно этого поединка.

Бонте делает ставку на британца, но также и отмечает умения украинского боксера. Он считает, что именно Усик станет главным испытанием для Джошуа после Владимира Кличко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Ring.

«Будет очень интересный поединок, думаю, что после боя с Владимиром Кличко Усик будет самым сложным соперником для Джошуа, у него отличная профессиональная карьера. Для меня Усик находится в P4P в ТОП-5, он левша и невероятно подвижен, у него отличная работа ног и очень быстрые руки. Как я уже говорил, он левша, и в сочетании со своими сильными сторонами он чрезвычайно опасен.

С другой стороны, у нас есть Джошуа — мы прекрасно знаем, какие силы он привнесет на ринг, и, согласно старой пословице, что хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера, это может быть так», — заявил Бонте

Он считает, что Джошуа победит в трех заключительных раундах нокаутом.

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