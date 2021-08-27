Заря последней из украинских клубов узнала соперников в еврокубках

Луганский сыграет в Кубке Конференций

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«Заря» последней из украинских клубов узнала соперников по групповому этапу Лиги Конференций. Напомним, что после вылета в квалификации Лиги Европы от австрийского «Рапида» луганский клуб попал в групповой этап третьего по престижности клубного турнира Европы.

Перед стартом жеребьевки благодаря своему рейтингу «Заря» попала во вторую корзину и могла рассчитывать на более слабых соперников из третьей и четвертый корзины, пишет УРА-Информ.

Из первой корзины украинскому клубу попалась «Рома», из третьей – ЦСКА София, а из четвертой – Буде-Глимт.

Первый тур нового клубного европейского турнира будет сыгран 16 сентября. Матчи будут проводиться в 19:45 и 22:00 по киевскому времени. На данный момент точного расписания матчей украинского клуба пока нет. Отметим, что последний тур Кубка Конференций запланирован на девятое декабря.

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