Спорт

Заря последней из украинских клубов узнала соперников в еврокубках

Луганский сыграет в Кубке Конференций

Время чтения: 41 Секунд

«Заря» последней из украинских клубов узнала соперников по групповому этапу Лиги Конференций. Напомним, что после вылета в квалификации Лиги Европы от австрийского «Рапида» луганский клуб попал в групповой этап третьего по престижности клубного турнира Европы.

Перед стартом жеребьевки благодаря своему рейтингу «Заря» попала во вторую корзину и могла рассчитывать на более слабых соперников из третьей и четвертый корзины, пишет УРА-Информ.

Из первой корзины украинскому клубу попалась «Рома», из третьей – ЦСКА София, а из четвертой – Буде-Глимт.

Первый тур нового клубного европейского турнира будет сыгран 16 сентября. Матчи будут проводиться в 19:45 и 22:00 по киевскому времени. На данный момент точного расписания матчей украинского клуба пока нет. Отметим, что последний тур Кубка Конференций запланирован на девятое декабря.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла еще одного важного игрока перед матчами отбора на ЧМ-2022

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Зачем игроку знать состав команды для правильной ставки на футбол

Грамотный анализ матчей – ключ к успеху в ставках на спорт.

С кем сыграют Динамо и Шахтер: составы групп ЛЧ перед жеребьевкой

Сама жеребьевка состоится уже сегодня

Украина потеряла еще одного важного игрока перед матчами отбора на ЧМ-2022

Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус

Украинец Деревянченко поборется за статус обязательного претендента на чемпионский титул

Украинца ждет очень важный бой

Рапид — Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

Сборная Украины получила нового главного тренера

Команду возглавил Александр Петраков

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap