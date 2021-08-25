Спорт

Украина потеряла еще одного важного игрока перед матчами отбора на ЧМ-2022

Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус

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Национальная сборная Украины по футболу продолжает терять футболистов перед матчами квалификации к чемпионату мира 2022.

На этот раз национальной команде не сможет помочь вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. У игрока национальной сборной и испанского клуба был выявлен коронавируса. Накануне футболист сдал положительный тест, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Таким образом, Лунин стал третьим вратарем, который е сможет помочь национальной сборной в ближайших матчах. Ранее стало известно, что Георгий Бущан и Анатолий Трубин, которые, как и Лунин, были в первоначальной заявке сборной, не помогут команде из-за травм.

Сейчас в списке сборной среди вратарей Дмитрий Ризнык и Андрей Пятов, они были довызваны ранее.

В этом сезоне Лунин не играл за «Реал» в официальных матчах.

Ранее мы сообщали, что стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу.

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