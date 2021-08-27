Жители ОРЛО жалуются на адские условия в больницах «ЛНР»

Если заболел на ковид придется отдать 30 тысяч рублей

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Жители ОРЛО жалуются на адские условия в местных больницах, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Местные жители пишут об этом в социальных сетях.

Так, проживающий в Луганске местный житель, который лечится от коронавируса в 4-й городской больнице, сообщает, что в палатах мест не хватает и пациентов селят в коридоре, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Коридоры переполненные. На все отделение, по идее, должен быть главный врач, четыре врача и восемь человек медперсонала. По факту есть всего лишь один врач. На смену заступает один медработник», — пишет местный житель.

Он добавляет, что каждому пациенту дают список из 26 препаратов, часть из которых в ОРЛО купить невозможно. По словам мужчины, один из препаратов пришлось заказывать в Украине.

«Если сюда попадаете, рассчитывайте, что у вас должно быть 30 тысяч в кармане. Бесплатного здесь нету ничего. О лечении. Если не суетишься, на тебя никто не обращает внимание», — отмечает пациент.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются, что в «ДНР» зарабатывают на коронавирусе.