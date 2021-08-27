IPhone 13 выйдет раньше, чем предполагали утечки

Приобрести iPhone 13 в магазинах можно будет с 17 сентября

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Согласно более ранним утечкам, премьера iPhone 13 должна была состояться 21 сентября. Новая, неофициальная информация противоречит этому и предполагает совершенно новую дату.

Apple выпускает свои флагманские смартфоны в сентябре, за редким исключением, раз в год. Одним из них стала премьера iPhone 12, который представили 13 октября. Задержка была вызвана пандемией коронавируса. В этом году Apple, скорее всего, вернется к сентябрьскому ритуалу выпуска смартфонов, но точная дата выпуска их последних устройств неизвестна, хотя есть различные утечки, пишет УРА-Информ.

Самая свежая информация поступает с китайского сайта IT Home, на котором указана дата продажи нового iPhone. Приобрести iPhone 13 в магазине можно будет с 17 сентября. На этой же странице также указано, что AirPods 3 поступит в продажу 30 сентября.

Информация с китайского сайта IT Home не точна, но если она окажется правдой, это будет означать, что премьера iPhone 13 состоится раньше, чем предполагалось в предыдущих утечках. Этими авторами выступили MacRumors, получившие информацию о том, что премьера состоится 21 сентября.

Ранее мы сообщали, что Apple выпустила важное обновление для iPhone и iPad.