Спорт

Васкес не может договориться с «Реалом»: хавбек хочет повышение оклада на 15%

29-летний футболист хочет заключить с футбольным клубом соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15 процентов

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Хавбек мадридского футбольного клуба «Реал-Мадрид» Лукас Васкес никак не может прийти с правлением клуба к общему знаменателю относительно его заработной платы. Контракт футболиста истекает уже летом 2022 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Abc.es.

Сообщается, что 29-летний футболист хочет заключить с футбольным клубом соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15 процентов. В результате такого повышения он станет получать 5 млн. евро в год.

При этом, в клубе не готовы поднимать его зарплату, и готовы предложить Васкесу трехлетний договор, при этом, они просят его пойти на 10-процентное снижение оклада. В этом случае спортсмен будет получать 4 млн. евро за сезон.

Стоит напомнить, что хавбек выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В текущем сезоне Васкес принял участие в 18-ти матчах испанской Премьеры. Футболист забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 25 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. В них принимали участие также и украинские клубы – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

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