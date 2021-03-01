Политика

Украина готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе: в «Слуге народа» предупредили РФ

Сейчас ВСУ способны защитить украинцев, в то время, как РФ ждут новые санкции за агрессию

Время чтения: 43 Секунд

Эскалация боевых действий на временно оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса может стать слишком болезненной для Российской Федерации. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.

В данный момент, как подчеркнул Завитневич, военнослужащие ВСУ способны защитить граждан Украины, в то время, как в России ожидаются новые санкции за агрессию.

Украинская власть, как подчеркнул политик, готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе.

«ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Зеленский намерен разорвать «замкнутый круг: президент анонсировал «суд в смартфоне»

Очень важно устранить злоупотребления и обеспечить прозрачность судов

Бывший президент Франции Саркози приговорен к трем годам тюремного заключения: что произошло

Также на скамье подсудимых находились адвокат и друг президента

Зеленский ввел в действие санкции против бывших силовиков: в списке экс-глава МВД

Виталий Захарченко во время событий Революции Достоинства распорядился выдать боевое оружие правоохранителям и разрешил его применять

«В стране нет домов, где бы мог спрятаться Пашинян»: демонстранты ворвались в здание правительства

Десятки протестующих, выкрикивая лозунги с требованием отставки премьера, зашли в здание правительства

Новый фаворит в борьбе за место «главаря» ДНР»: среди лидеров украинский политик

Среди лидеров оказался и Николай Азаров

Степанову сделали прививку от ковида (ВИДЕО)

Глава МОЗ сделал прививку

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap