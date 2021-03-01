Украина готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе: в «Слуге народа» предупредили РФ

Сейчас ВСУ способны защитить украинцев, в то время, как РФ ждут новые санкции за агрессию
Эскалация боевых действий на временно оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса может стать слишком болезненной для Российской Федерации. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.
В данный момент, как подчеркнул Завитневич, военнослужащие ВСУ способны защитить граждан Украины, в то время, как в России ожидаются новые санкции за агрессию.
Украинская власть, как подчеркнул политик, готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе.
«ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта.