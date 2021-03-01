Украина готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе: в «Слуге народа» предупредили РФ

Сейчас ВСУ способны защитить украинцев, в то время, как РФ ждут новые санкции за агрессию

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Эскалация боевых действий на временно оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса может стать слишком болезненной для Российской Федерации. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина», передает УРА-Информ.

В данный момент, как подчеркнул Завитневич, военнослужащие ВСУ способны защитить граждан Украины, в то время, как в России ожидаются новые санкции за агрессию.

Украинская власть, как подчеркнул политик, готова к любым вариантам эскалации конфликта на Донбассе.

«ВСУ способны нас защитить и Украина не будет одна в противодействии России в случае эскалации на Донбассе или в Крыму. Весь мир нас поддерживает, думаю, что это также повлечет новые санкции против России, новые проблемы, наверное, будут у российских чиновников высшего звена. Цена такой эскалации будет для них болезненной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация пытается легитимизировать вопрос привлечения своих миротворцев на временно оккупированные территории Донбасса для урегулирования конфликта.