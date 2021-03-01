Политика

Степанову сделали прививку от ковида (ВИДЕО)

Глава МОЗ сделал прививку

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Украинские политики и высокопоставленные чиновники заявляли, что массово будут делить вакцину от коронавирусной инфекции. Первым это сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава МОЗ сделал прививку против коронавируса в Александровской клинической больницы Киева. Об этом он сам заявил в трансляции Министерства здравоохранения, пишет УРА-Информ.

На вопрос, как Степанов себя чувствует, он сказал: «По-моему, лучше, чем к вакцинации».

Перед тем, как Степанову сделали вакцинацию ему измерили температуру и давление.

В тоже время Степанов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже планирует вакцинироваться, но это он сделает уже с военными во время второй очереди вакцинации.

Напомним, что в Украине началась вакцинация 24 февраля препаратом CoviShield — вакцина от Oxford / AstraZeneca, которую производят в Индии. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19.

Ранее врач рассказал об эффективности этой вакцины. Он сказал, что это хороший препарат, который эффективен на 80 процентов и еще больше увеличивает шансы переболеть в легкой форме ковида.

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