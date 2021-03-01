Степанову сделали прививку от ковида (ВИДЕО)

Глава МОЗ сделал прививку
Украинские политики и высокопоставленные чиновники заявляли, что массово будут делить вакцину от коронавирусной инфекции. Первым это сделал министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава МОЗ сделал прививку против коронавируса в Александровской клинической больницы Киева. Об этом он сам заявил в трансляции Министерства здравоохранения, пишет УРА-Информ.
На вопрос, как Степанов себя чувствует, он сказал: «По-моему, лучше, чем к вакцинации».
Перед тем, как Степанову сделали вакцинацию ему измерили температуру и давление.
В тоже время Степанов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже планирует вакцинироваться, но это он сделает уже с военными во время второй очереди вакцинации.
Напомним, что в Украине началась вакцинация 24 февраля препаратом CoviShield — вакцина от Oxford / AstraZeneca, которую производят в Индии. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19.
Ранее врач рассказал об эффективности этой вакцины. Он сказал, что это хороший препарат, который эффективен на 80 процентов и еще больше увеличивает шансы переболеть в легкой форме ковида.