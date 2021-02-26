Спорт

Лига Европы: с кем могут сыграть Динамо и Шахтер, когда жеребьевка

Соперников украинские клубы узнают уже сегодня

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Вчера, 25 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. В них принимали участие также и украинские клубы – донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» после победы в гостях над «Маккаби» со счетом 2:0 сумел и в повторном поединке переиграть соперника из Израиля. Единственный гол с пенальти во втором матче забил Мораес, пишет УРА-Информ.

В свою очередь в первом матче против «Брюгге» «Динамо» в Киеве сыграло 1:1. В ответном поединке в Бельгии все шло к нулевой ничье, которая устраивала хозяев. Однако в концовке встречи Буяльский после прекрасной комбинации забил победный гол.

В итоге два клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 26 февраля состоится жеребьевка этой стадии соревнований. Начало в 14:00 по киевскому времени.

На этой стадии каждый может сыграть с каждым, нет сеяных и не сеяных. То есть на стадии 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» и «Динамо» могут встретиться в очном противостоянии.

Также среди соперников украинских клубов:

«Арсенал» (Англия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Вильярреал» (Испания)
«Гранада» (Испания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Милан» (Италия)
«Мольде» (Норвегия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Рома» (Италия)
«Славия» (Прага, Чехия)
«Тоттенхэм» (Англия)
«Янг Бойз» (Швейцария)

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