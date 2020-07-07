12:30 07.07.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100245486:labazovych

Умер актер, звезда Диснея: ему было только 24 года

Умер Себастьян Ати, одна из звезд, известная по постановкам Диснея. Мексиканскому актеру было всего 24 года. О смерти актера сообщила Национальная ассоциация актеров.

Умер актер, звезда Диснея: ему было только 24 года

- Мы с глубоким сожалением сообщаем от имени ассоциации о смерти Себастьяна Ати. Ему было всего 24 года. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям - было написано в заявлении Национальной ассоциации актеров Мексики.

Об этом пишет УРА-Информ.

Себастьян Ати был известен своим сотрудничеством с Disney, где он играл в основном в сериалах. Он приобрел наибольшую популярность благодаря роли Лоренцо Гевары в аргентинском молодежном сериале "O11CE". Продукция была также доступна в Латинской Америке и Великобритании.

Ати также два года играл в популярной теленовелле "La rosa de Guadalupe", которую особенно смотрели в Мексике.

Актерство было не единственным занятием Ати. Он также попробовал свои силы в музыке. В 2018 году вместе с актером Хавьером Элой Бонанно он записал сингл "Hasta Que Vuelvas".

На данный момент не сообщается о причинах смерти актера.

Ранее мы сообщали, что умер известный 41-летний актер Ник Кордеро, который проиграл борьбу с коронавирусом.


Поделиться

 
Американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта: он получит полмиллиарда долларов Категории украинцев, которым все-таки разрешен въезд на территорию ЕС Samsung объявил об открытии нового материала - это революция электроники Список стран, которые уже открыты для украинцев
Проишествия
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив