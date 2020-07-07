Умер актер, звезда Диснея: ему было только 24 года

- Мы с глубоким сожалением сообщаем от имени ассоциации о смерти Себастьяна Ати. Ему было всего 24 года. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям - было написано в заявлении Национальной ассоциации актеров Мексики.

Об этом пишет УРА-Информ.

Себастьян Ати был известен своим сотрудничеством с Disney, где он играл в основном в сериалах. Он приобрел наибольшую популярность благодаря роли Лоренцо Гевары в аргентинском молодежном сериале "O11CE". Продукция была также доступна в Латинской Америке и Великобритании.

Ати также два года играл в популярной теленовелле "La rosa de Guadalupe", которую особенно смотрели в Мексике.

Актерство было не единственным занятием Ати. Он также попробовал свои силы в музыке. В 2018 году вместе с актером Хавьером Элой Бонанно он записал сингл "Hasta Que Vuelvas".

На данный момент не сообщается о причинах смерти актера.

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