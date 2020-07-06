Известный 41-летний актер проиграл борьбу с коронавирусом

Ник Кордеро - номинальный актер Тони, известный своими выступлениями на Бродвее. В конце марта он был госпитализирован с проблемами с дыханием; тест на коронавирус подтвердил, что он инфицирован. У актера возникли серьезные осложнения в связи с заболеванием, в том числе инфекции легких, нерегулярное сердцебиение, а также тромбоз, что способствовало тому, что врачи решили ампутировать правую ногу. Третьего июля сообщалось, что ему понадобится пересадка легких.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Жена актера Аманда Клоотс сообщала в социальных сетях о состоянии его здоровья на протяжении всей болезни актера.

"Мое сердце разрывается, потому что я не могу представить свою жизнь без него. Ник был лучом. Он был другом всех, он любил слушать, помогать и особенно говорить. Он был удивительным актером и музыкантом. Он любил свою семью и любил быть отцом и мужем. Элвис и я будем скучаю по нему во всем, что мы делаем каждый день", - написал Клоотс в Instagram.

Ник Кордеро был номинирован на премию Тони. Поклонники бродвейских мюзиклов ассоциируют его с выступлениями в "Официантке" или "Пули над Бродвеем".