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Шэрон Стоун в бикини: 62-летняя звезда впечатляет красивой и стройной фигурой (ФОТО)

Шэрон Стоун пользуется преимуществами социальных сетей. Недавно 62-летняя звезда подарила своим поклонникам забавное фото в бикини и маске. Подписчики отметили стройный силуэт звезды.

Шэрон Стоун в бикини: 62-летняя звезда впечатляет красивой и стройной фигурой (ФОТО)

Шарон Стоун для многих является символом женственности и сексуальной привлекательности. Звезда изменилась за эти годы, но все же поражает своей безупречной фигурой. Недавно она показалась в бикини, и нужно признать, что она отлично выглядит.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

Забавная фотография, в которой Шарон позирует в бикини и тяжелой маске прямо из "Гладиатора", восхитила ее подписчиков. Шэрон Стоун с радостью делится своими фотографиями с фанатами в Instagram. Она не боится показывать без макияжа, поэтому ее поклонники так любят ее.

Шэрон Стоун дебютировала в кино 40 лет назад в главной роли в фильме "Вуди Аллен" – "Воспоминания о звездной пыли". Шэрон Стоун приобрела большую популярность, сыграв в научно-фантастическом фильме Пола Верховена "Абсолютная память". Однако статус мировой звезды, а также статус секс-символа принесли ей роль роковой женщины Кэтрин Трамелл в фильме "Голый инстинкт".

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keepin my head together

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Ранее мы сообщали, что актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах.


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