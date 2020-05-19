14:48 19.05.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100244765:labazovych

Актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах: что известно

Тела 30-летнего актера и его девушки, 27-летней Натали Адепою, были найден в их квартире в Лас-Вегасе. Грегори Тайри Бойс был известен своей ролью Тайлера Кроули в фильме "Сумерки".

Актер из фильма

Тела актера и его девушки были найдены 13 мая, но информация об их смерти только сейчас попала в интернет-порталы. Обстоятельства загадочной смерти пары представлены были представлены в СМИ. Двоюродный брат Грега проснулся и заметил, что его машина все еще находится возле дома. Он заволновался, потому что Грег должен был быть в Лос-Анджелесе. Он пошел к ним, чтобы проверить, что происходит, и нашел их, - сообщает источник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на E! News.

Актер недавно переехал в Лас-Вегас, чтобы помочь своей матери. До сих пор не было публично раскрыто, каковы были обстоятельства смерти пары.

Пара осиротела двоих детей - 10-летняя дочь Григори - Алая и сын Натали - Египт.

Ранее мы сообщали, что умерла австрийская принцесса, ей вскоре должно было исполниться 32.


Поделиться

Читайте также:
 
Кто в первую очередь сможет получить вакцину от коронавируса: многим придется ждать своей очереди Передают ли коты и собаки коронавирус - заявление ветеринара Как будет в Киеве работать метрополитен после восстановления работы: что нужно знать Несмотря на смягчения в Украине продлят карантин и после 22 мая: стала известна новая дата
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив