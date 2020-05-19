Актер из фильма "Сумерки" умер при загадочных обстоятельствах: что известно

Тела актера и его девушки были найдены 13 мая, но информация об их смерти только сейчас попала в интернет-порталы. Обстоятельства загадочной смерти пары представлены были представлены в СМИ. Двоюродный брат Грега проснулся и заметил, что его машина все еще находится возле дома. Он заволновался, потому что Грег должен был быть в Лос-Анджелесе. Он пошел к ним, чтобы проверить, что происходит, и нашел их, - сообщает источник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на E! News.

Актер недавно переехал в Лас-Вегас, чтобы помочь своей матери. До сих пор не было публично раскрыто, каковы были обстоятельства смерти пары.

Пара осиротела двоих детей - 10-летняя дочь Григори - Алая и сын Натали - Египт.

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