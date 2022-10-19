Путин дал конкретные сроки на взятие Бахмута: Маляр сообщила, что Украине известно об этом

Согласно решению президента России Владимира Путина, до конца октября оккупанты попытаются захватить Бахмут в Донецкой области. Такое мнение выразила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

«Это не первый случай, когда военное командование Кремля отдает приказ солдатам как можно скорее выйти к административным границам Донецкой области. Конечно, подобных заявлений, когда что-то пошло не по плану, было больше четырех. На этот раз они рассчитывают взять Бахмут к концу месяца», – сказала Маляр.

Так же она отметила, что ситуация на востоке Украины достаточно неоднозначная. Однако она уверила, что ВСУ знают свое дело.

«Самые тяжелые бои происходят в Бахмуте. Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на противника и продолжают менять ситуацию в свою пользу», — прокомментировала Маляр.

Стоит отметить, что, по данным Минобороны Украины, оккупанты теряли в боях за Бахмут в среднем по одной роте в день.

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