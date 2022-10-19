Происшествия

Путин дал конкретные сроки на взятие Бахмута: Маляр сообщила, что Украине известно об этом

Ирина

Согласно решению президента России Владимира Путина, до конца октября оккупанты попытаются захватить Бахмут в Донецкой области. Такое мнение выразила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщила «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

«Это не первый случай, когда военное командование Кремля отдает приказ солдатам как можно скорее выйти к административным границам Донецкой области. Конечно, подобных заявлений, когда что-то пошло не по плану, было больше четырех. На этот раз они рассчитывают взять Бахмут к концу месяца», – сказала Маляр.

Так же она отметила, что ситуация на востоке Украины достаточно неоднозначная. Однако она уверила, что ВСУ знают свое дело.

«Самые тяжелые бои происходят в Бахмуте. Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на противника и продолжают менять ситуацию в свою пользу», — прокомментировала Маляр.

Стоит отметить, что, по данным Минобороны Украины, оккупанты теряли в боях за Бахмут в среднем по одной роте в день.

Напомним, в НАТО начали явно угрожать России: эксперт выяснил, какой сигнал дали Путину.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Дроны Ирана в скором времени перестанут нести угрозу для Украины: Столтенберг ответил почему

В ближайшее время Запад предоставит Украинскому государству для защиты своих границ от дронов-камикадзе. Соответствующее заявление сделал во вторник, 18 октября, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Ирина

В НАТО начали явно угрожать России: эксперт выяснил, какой сигнал дали Путину

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут стать демонстрацией силы и намерений России, правительство которой постоянно говорит об угрозах ядерной атаки. Потому на Западе решили продемонстрировать главе Кремля Владимиру Путину, что шутки кончились.

Ирина

В США ответили, когда Россия применит ядерное оружие: активизировался сам Илон Маск

Стало известно о том, что изобретатель и по совместительству миллиардер Илон Маск всерьез заговорил о возможном применении оружия массового поражения. Речь идет о ядерной бомбе, которая, как известно, вызовет коллапс во всем мире.

Ирина

РФ начала срочную эвакуацию из Херсона: ВСУ рассказали, что происходит в городе

Генеральный штаб Украины сообщил о том, что представители Российской Федерации решили выехать из Херсонской области. Более того, они даже закрывают свои так называемые «государственные учреждения» на территории города регионального значения.

Ирина

ВСУ начали жестко бомбить Белгород – источник показал кадры, и сказал, что задумала Украина

Один из ближайших городов к Украине оказался под огнем почти так же, как Киев. Выяснилось, что «прилеты» были от ракет, которые якобы направили Вооруженные силы Украины. Однако есть и другие сведения на этот счет.

Ирина

К армии РФ присоединился неожиданный отряд: СМИ оказались в замешательстве (кадры)

Со стороны Российской Федерации снова появились достаточно абсурдные видеоролики. На них по каким-то причинам представители православной церкви России учатся стрелять из оружия и даже угрожают так называемым «врагам Отечества».