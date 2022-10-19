Эстония нанесла неожиданный удар по РФ: Парламент страны принял новое решение

18 октября эстонский Парламент принял заявление, осуждающее попытку России аннексировать оккупированные украинские территории и объявляющее РФ государством-спонсором терроризма.

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Об этой информации сообщила «Европейская Правда», передает «УРА-Информ».

88 депутатов проголосовали «за», ни одного «против» и ни одного «воздержался».

«Рийгикогу, который поддерживает обращение украинского парламента к государствам и международным организациям, объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действия которых должны быть немедленно прекращены», — говорится в проекте документа.

В резолюции парламент еще раз осудил российскую агрессию и попытки аннексии украинской территории на основе псевдореферендума, отметив, что Эстония никогда ее не признает.

Рийгикогу поддерживает расследование Международным судом и Международным уголовным судом преступлений, совершенных во время войны против Украины, и призывает к созданию специального международного суда для судебного преследования виновных в преступлении агрессии.

В Эстонии так же поддерживают предложение лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского Союза совместно ввести дополнительные экономические санкции против Российской Федерации, ее союзника.

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