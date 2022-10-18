Происшествия

В НАТО начали явно угрожать России: эксперт выяснил, какой сигнал дали Путину

Ирина

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут стать демонстрацией силы и намерений России, правительство которой постоянно говорит об угрозах ядерной атаки. Потому на Западе решили продемонстрировать главе Кремля Владимиру Путину, что шутки кончились.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на военного эксперта Олега Жданова, передает «УРА-Информ».

“Существует два варианта для Кремля. Во-первых, он не применяет ядерное оружие, и на украинско-российском уровне мы спорим о том, кто у кого победит. Если они попытаются его применить или применят, НАТО ответит полной огневой мощью. Тогда, конечно,  Россия проигрывает. У Путина будет выбор», – сообщил в начале Жданов.

Затем он сказал, что одной из целей учений НАТО было убедить Российскую Федерацию в том, что ответ на применение или попытку применения ядерного оружия будет для России очень жестким и болезненным.

«Насколько я понимаю, США демонстрируют, что просто раздавят российский фронт и военные базы. Они не дадут им шанса в этой войне», – уверяет Жданов.

Ссылаясь на слова бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса Жданов отметил:

 «России был предложен вариант полного уничтожения Черноморского флота, нападения на военные базы в Крыму и российские войска на территории Украины. Это фактически полное поражение русской армии. Горячая фаза войны для русских. Федерации на украинской территории придет конец», – заключил эксперт.

Напомним, РФ начала срочную эвакуацию из Херсона: ВСУ рассказали, что происходит в городе.

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