В НАТО начали явно угрожать России: эксперт выяснил, какой сигнал дали Путину

Учения НАТО по ядерному сдерживанию могут стать демонстрацией силы и намерений России, правительство которой постоянно говорит об угрозах ядерной атаки. Потому на Западе решили продемонстрировать главе Кремля Владимиру Путину, что шутки кончились.
Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на военного эксперта Олега Жданова, передает «УРА-Информ».
“Существует два варианта для Кремля. Во-первых, он не применяет ядерное оружие, и на украинско-российском уровне мы спорим о том, кто у кого победит. Если они попытаются его применить или применят, НАТО ответит полной огневой мощью. Тогда, конечно, Россия проигрывает. У Путина будет выбор», – сообщил в начале Жданов.
Затем он сказал, что одной из целей учений НАТО было убедить Российскую Федерацию в том, что ответ на применение или попытку применения ядерного оружия будет для России очень жестким и болезненным.
«Насколько я понимаю, США демонстрируют, что просто раздавят российский фронт и военные базы. Они не дадут им шанса в этой войне», – уверяет Жданов.
Ссылаясь на слова бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса Жданов отметил:
«России был предложен вариант полного уничтожения Черноморского флота, нападения на военные базы в Крыму и российские войска на территории Украины. Это фактически полное поражение русской армии. Горячая фаза войны для русских. Федерации на украинской территории придет конец», – заключил эксперт.
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