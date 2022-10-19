Мировой океан хотят признать живым существом: ученые пришли к интригующим выводам

Исследователи из Центра гражданского права и Школы окружающей среды, ресурсов и устойчивого развития Университета Ватерлоо опубликовали документ, призывающий признать океан существом, обладающим правами.

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Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Океаны покрывают большую часть нашей планеты, производят много кислорода и обеспечивают человечество огромными ресурсами: пищей, полезными ископаемыми и энергией. Однако океаны почти полностью отсутствуют в международных природоохранных конвенциях, которые часто кратко упоминаются в виде сносок в международных договорах.

Комментарий специалистов

Поэтому ученые считают, что человечеству необходимо пересмотреть свои отношения с морем.

«Чтобы сохранить экологический статус-кво, природа уничтожается на законных основаниях». Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемое право океанов на существование, развитие и восстановление. «Здоровье моря — это здоровье человека», — говорят исследователи в статье.

Напомним, что ученые с большой буквы в слове природа сознательно подчеркивали необходимость пересмотреть отношения с природной средой и поставить ее в равное положение с человеком, а не в особую зону эксплуатации.

Специалисты считают, что «коллективное расширение прав и возможностей» является неотъемлемой частью принципов, лежащих в основе новой области земельного права, общим термином для инициатив по признанию взаимозависимости, которая существует между людьми и окружающей их средой через наши институты и правила.

Этический принцип

Такая правовая база имеет право на существование. Для большинства людей это этический принцип, лежащий в основе законодательства во всем мире. Мы судим о законах природы по их внутренней ценности. Не потому, что может дать ресурсы, а как самостоятельное «живое существо».

«Основываясь на понимании законов земли и природы, ориентированное на океан управление признает океан как живое существо и продвигает законы, политику и институциональные механизмы, которые согласовывают процесс принятия решений с потребностями океана», — пишут авторы.

Как сообщалось ранее, ученые хотят накрыть Землю аэрозольным куполом: эксперты сообщили, в чем суть задумки.