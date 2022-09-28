Происшествия

НАТО может нанести ядерный удар по РФ: опубликована карта с целями (фото)

Ирина

В соцсетях из анонимных источников появилось фото, где изображена карта Российской Федерации, а на ней возможные точки, куда может ударить Североатлантический альянс. Однако уточняется, что удары будут нанесены только при одном условии.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что НАТО может нажать на кнопку только в том случае, если представители Российской Федерации применят ядерное оружие против Украины. К сожалению, источник до сих пор остается неизвестным.

Тем не менее видно, что большинство целей находятся на западной части России. Однако, поскольку источник до сих пор остается неизвестным, далеко не все люди всерьез поверили вышеупомянутой информации.

Однако известно, что, в действительности, представители США угрожают России катастрофическими последствиями, если та применит оружие массового поражения. Так, например, экс-главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил, что армия США нанесет ответные удары по флоту РФ в Черном море.

Напомним, россияне начинают «просыпаться»: социологи выяснили, что творится в обществе.

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