Социологи говорят, что в России быстро нарастают тревожные настроения. Страх доминирует в данный момент, и потенциал для дальнейшего роста высок. Если эксперты правы, то в РФ люди уже фактически созрели для выходов на протесты.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на «Незыгарь», передает «УРА-Информ».

Следует отметить, что в обществе наблюдаются признаки деморализации: многие не были готовы к частичной мобилизации после чистых выборов. Кроме того, выяснилось, что в обществе растет потенциал ожесточения и поляризации.

По данным социологов, увеличилось количество россиян, считающих, что ядерное оружие может быть применено в ближайшее время. Учитывая катастрофические последствия для всех, такой сценарий, безусловно, не имеет общественной поддержки.

В обществе, особенно среди мужчин призывного возраста, широко распространено убеждение, что мобилизация может быть полной. В связи с этим, по мнению социологов, в обществе преобладает мнение, что страна борется с очень серьезными социально-экономическими трудностями и внезапным ухудшением жизни подавляющего большинства граждан.

Главный вывод социологов состоит в том, что общество изменилось. Изменятся фундаментальные проекты и общественное мнение. Потенциал коррекции общественных настроений, в том числе растущего общественного недовольства и призывов к прекращению боевых действий, высок.

Хотя общественность в РФ уже привыкла к режиму консолидации вокруг власти и придерживается ее политики, она явно не готова к резким поворотам и негативным сценариям.

Масштабы возможной активности гражданского общества, включая протесты, пока непредсказуемы: слишком много переменных, которые нужно учитывать.

Напомним, на оккупированном Донбассе останавливают мобилизацию: сепаратисты сообщили, в чем причина.