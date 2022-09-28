Украина готова начать переговоры с Россией: Данилов сообщил детали

Украинское государство не против переговоров с Россией. Однако Киев намерен говорить с представителями Кремля только насчет компенсаций и репараций. Кроме того, есть и другие нюансы в данном вопросе.

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Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает «УРА-Информ».

«Украина никогда не была против переговоров с Российской Федерацией…О компенсациях и репарациях. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры, тем хуже условия и выше сумма», — написал чиновник.

Данилов добавил, что деоккупация Украины и дефрагментация Российской Федерации будут проведены «в полных объемах». Причем реализация будет в соответствии со всеми «панамами и сроками».

Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022

В РФ еще не успели никак прокомментировать вышеупомянутое заявление. Однако некоторые пророссийские пользователи начали писать комментарии возмутительного характера под постом Данилова.

Как сообщалось ранее, в Bloomberg выяснили, сколько Кремль тратит на войну в Украине: названа огромная сумма.