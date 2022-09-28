Политика

У ВСУ снова большие достижения на фронте: военные начали продвигаться вглубь Донбасса

Ирина

Украинская армия продолжает продвигаться вглубь Донбасса. Очевидцы сообщают о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах восточнее реки Оскол.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на сообщение поселка Боровский, в котором впервые сообщается об освобождении населенного пункта, передает «УРА-Информ».

В рамках наступления части украинской армии заняли село Пески-Радковские левее громады Боровской Харьковской области. Таким образом, украинские вооруженные силы начали операцию по освобождению левого берега реки Оскол.

«Сейчас Пески-Радковские находится под контролем ВСУ. Но украинские военные продолжают находить там группы российских солдат, сражаются с ними, пытаются разминировать территорию, чтобы обезопасить население», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть информация о том, что поселок был покинут российской оккупационной администрацией. Вместе с ними сбежали и местные коллаборанты. Жители, оставшиеся в своих домах, прячутся в подвалах и ждут, когда российские оккупанты покинут территорию населенного пункта.

Так же в рамках наступления украинской армии в Харьковской области ВСУ освободили Купянск-Узлов. Изменение официально подтвердил глава военного управления Олег Синегубав, заявив, что ВС РФ контролируют только 6% Харьковской области.

Напомним, это начало конца для России – Порошенко сообщил, какие процессы начались в стране.

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