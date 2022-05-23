Происшествия

Войска РФ в Приднестровье получили новую задачу: ВСУ выяснили, в чем задумка

Глава Одесской Военной администрации Максим Марченко сообщил о том, что в непризнанном «государстве» намерены использовать специальную военную технику. Для этого так называемые «власти» хотят обновить военный аэродром.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В Приднестровье войска Российской Федерации получили задание обновить военный аэродром и технику в Тирасполе. Вероятно, они планируют использовать данный аэродром в войне против Украинского государства. Однако проблемой стала коррупция местного начальства. Выяснилось, что обновлять там уже нечего и вообще нечем», – процитировал источник Марченко.

При этом множество людей в соцсетях сообщают, что за все время войны были случаи запускания ракет со стороны Приднестровья. Тем не менее, на официальном уровне пока ничего насчет этого не сообщали. В данный момент ведутся только дискуссии насчет того, как Кремль будет использовать Приднестровье в войне против Украины.

Напомним, в разведке Украины объяснили, что необходимо для наступления.

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