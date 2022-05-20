В разведке Украины объяснили, что необходимо для наступления

ВСУ для дальнейшего наступления нуждаются в большем количестве вооружения

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Подразделения украинской армии для дальнейшего наступления на занятых врагом территориях нуждаются в большем количестве вооружения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для The New York Times, передает УРА-Информ.

Украине, как отметил разведчик, для наступления не хватает :

ракетных комплексах средней дальности;

ракетных комплексах большой дальности;

крупнокалиберной артиллерии;

ударной авиации.



«Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее, от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного», – подчеркнул Буданов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при попытке штурма «Азовстали» погиб 19-летний житель временно оккупированных территорий Донбасса Данил Павлов.