Разведка сообщила, что Кремль будет делать с пленными «азовцами»: подробности

Офис Президента получил данные от известной разведывательной службы Запада «МИ-6». Выяснилось, что власти Российской Федерации подготовили незавидную судьбу для защитников «Азовстали», которых уже сегодня все в Украине называют героями.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведданные властями Украины о том, что Кремль намерен проводить публичные суды над представителями полка «АЗОВ». Их намерены приговорить к пожизненному заключению», – сказано в начале сообщении.

Далее было дополнено, что РФ намерена использовать данный кейс для того, дабы начать давить на Офис Президента. Это, в свою очередь, по задумке должно привести к недовольствам и протестам в обществе Украины.

Пока что неизвестно, что с таким раскладом вещей будет делать президент Украины и его подчиненные. Впрочем, стоит отметить, что военные и власти делают все возможное, чтобы помогать тем, кто нас защищает.

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