Политика

Во Франции назвали новые сроки вступления Украины в ЕС: ждать придется долго

Пишут, что на это потребуется 15-20 лет.

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Вступление Украины в ЕС, вероятно, займет 15-20 лет, оценил в воскресенье министр Франции по европейским делам Клеман Бон. А пока Киев может присоединиться к европейскому политическому сообществу, предложенному президентом Франции Эммануэлем Макроном, добавил он.

– Мы должны быть честными. (…) Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через полгода, год или два, мы лжем. Это неправда. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, что является долгим сроком, сказал Бон в интервью Radio J, пишет УРА-Информ.

– Между тем, мы обязаны украинцам (…) политическим проектом, в который они могут войти, – продолжил министр, напомнив об идее президента Макрона, представленной 9 мая во время выступления в Европарламенте в Страсбурге. Макрон предложил создать новое политическое сообщество, открытое для Украины, балканских стран и Великобритании.

Несколько дней назад надежды Украины на скорое вступление в ЕС были подавлены канцлером ФРГ Олафом Шольцем в правительственном заявлении.

Украина рассчитывает на поддержку Берлина в сложном процессе вступления в Евросоюз. Ходят разговоры об «ускоренном пути» на пути в Брюссель. Но «сигналом Шольца для Украины был не «ускоренный путь», а в лучшем случае «остановись и иди».

Ранее в Киеве появилась новая инсталляция на тему войны России с Украиной.

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