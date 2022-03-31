Ожидаются тяжелые бои под Киевом в ближайшие дни – Минобороны Великобритании

Британская разведка опубликовала новые данные.

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Несмотря на заявление России об ограничении операций на севере Украины, атаки на Чернигов продолжаются, российские войска занимают позиции к востоку и западу от Киева, и, вероятно, в его пригородах будут тяжелые бои, оценило в четверг министерство обороны Великобритании.

Также там отмечают тяжелую ситуацию в Мариуполе и вряд ли она в ближайшее время улучшится. При этом там отмечается, что центр города все еще украинский, пишет УРА-Информ.

«Несмотря на российские заявления, указывающие на намеренное снижение военной активности вокруг Чернигова, продолжаются значительные российские обстрелы и ракетные удары. Российские войска продолжают занимать позиции восточнее и западнее Киева, несмотря на отвод ограниченного количества подразделений, ведущих боевые действия в пригороды. Продолжаются ожесточенные бои в Мариуполе, который является ключевой целью российских войск, но украинские силы по-прежнему контролируют центр города», — говорится в ежедневной сводке разведки Великобритании.

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