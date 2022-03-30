Политика

Арестович рассказал, сколько будет еще длиться активная фаза войны

Советник Офиса президента рассказал о том, что будет проходить на фронте в ближайшее время.

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Активная фаза боевых действий в Украине будет продолжаться еще неделю, а может быть и дольше. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире телемарафона UA разом он заявил, что противник не просто так выводит свои войска из-под Киева, он их перебрасывает в Мариуполь и зону ООС, пишет УРА-Информ.

По словам Арестовича, войска, которые ранее располагались вблизи столицы, перебрасывают на Донбасс для потенциального окружения украинских сил. Что касается юга страны, в частности Херсона, то там россияне становятся в оборону, а ВСУ “ведут аккуратные тактические действия”.

В тоже время из-под Чернигова не заметен вывод российских войск.

“В тоже время с Севера они точно будут уходить, чтобы бросить в другие точки”, – сказал Арестович.

Он также добавил, что по всем параметрам переговоров вчера Украина улучшила свои позиции по сравнению с 23 февраля, не с тем, что есть сейчас из-за войны, а с тем, что было на 23 число.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны Запада хотят, чтобы Украина пошла на уступки ради мира.

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