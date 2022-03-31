Муж народного депутата Украины погиб из-за обстрелов оккупантов

Ольга Стефанишина стала вдовой.

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Российские оккупанты продолжают убивать украинских граждан. Сегодня, 31 марта стало известно об очередном убийстве со стороны российской армии.

Погиб муж народного депутата Украины от партии “Голос” Ольги Стефанишиной. Она сообщила, что вчера, 30 марта, стала вдовой. На своей странице в Фейсбуке они написала о печальном событии, пишет УРА-Информ.

Она добавила, что ее муж Богдан погиб от российского снаряда под городом Чернигов, когда пытался спасти людей.

“Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми не на связи. Мне очень больно. С*** война”, – написала Стефанишина.

На данный момент больше подробностей по этой ситуации неизвестно.

Ранее мы сообщали, что оккупанты продолжают уничтожать Чернигов.