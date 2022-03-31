Виден определенный уход российских войск с Чернобыльской станции – Денисенко

Советник главы МВД о ситуации на утро 31 марта.

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На севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается, а на херсонском и изюмском направлениях идет усиление войск оккупантов. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, пишет УРА-Информ.

“Видно определенный уход российских войск с Чернобыльской станции. Видно, что они с броварского направления начали двигаться в сторону к границе. Но говорить о том, что по состоянию на данный момент началось отхождение войск на Киевщине, массированное, что они полностью отходят со своих позиций, было бы точно неправда.

На самом деле, этот процесс начался три дня назад. Просто стал он заметнее вчера. У них действительно нет сил что-то сделать возле Киева, нет сил что-то делать в черниговском направлении, кроме обстрелов, поэтому им действительно нужно вывести большую часть людей, которые с одной стороны не готовы воевать и главное, что они малоэффективны. Это только перегруппировка. Ни о каком примирении по состоянию на сегодняшний день даже теоретически не идет. Идет усиление на изюмском направлении, идет усиление со стороны Херсонского направления. Просто идет перегруппировка”, – заявил он в эфире канала Espreso.

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